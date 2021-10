'La Casa de Papel 5': Confira teaser inédito da parte final da série

13/10/2021 | 14:32



A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 13, a primeira imagem e teaser da parte final de La Casa de Papel. Dividida em dois volumes, a última temporada da série estreia dia 3 de dezembro.

Os novos episódios vão mostrar o desfecho do assalto no Banco da Espanha. Abalados pela morte de Tóquio, todos os criminosos estão desesperados, com uma exceção: o Professor.

Na primeira parte, lançada no dia 3 de setembro no streaming, a narradora da série sacrificou a vida para salvar os seus amigos. Porém, a morte da protagonista deixou o restante do grupo transtornado.

"Em algumas horas eu perdi pessoas muito importantes, e não vou deixar mais ninguém morrer por conta deste assalto", afirma o Professor no vídeo.