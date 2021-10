Back 4 Blood: jogo de tiro de zumbis em primeira pessoa chega para consoles diversos

Da Redação

Do 33Giga



13/10/2021 | 13:48



Warner Bros. Games anunciou hoje Back 4 Blood, novo jogo cooperativo de tiro de zumbis em primeira pessoa. O título agora está disponível para Xbox Series X | S, consoles Xbox One, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC, com suporte para cross-play e cross-gen em todas as plataformas de lançamento.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Back 4 Blood também está disponível agora com Xbox Game Pass via consoles Xbox Series X | S e Xbox One, PCs com Windows e dispositivos móveis por meio de Cloud Gaming (Beta) com Xbox Game Pass Ultimate. Como um título Xbox Play Anywhere para Xbox e Windows PC, os proprietários têm direito às versões Xbox e Windows PC com salvamentos compartilhados, complementos de jogos e conquistas.

Desenvolvido pela Turtle Rock Studios, os criadores premiados da franquia Left 4 Dead, Back 4 Blood combina uma campanha cooperativa dinâmica com jogabilidade de momento a momento e rejogabilidade quase infinita que pode ser aproveitada com até quatro amigos online. O game também apresenta abordagem da estratégia competitiva baseada em equipe por meio do modo Enxame PvP (Jogador vs. Jogador) do jogo.

Back 4 Blood: Enredo

A campanha Back 4 Blood ocorre após surto catastrófico em que a maior parte da humanidade foi morta ou infectada pelo verme do inferno. Os jogadores podem atuar como veteranos do apocalipse chamados Sentinelas, um grupo de caçadores de zumbis espirituosos, enquanto enfrentam os horríveis infectados conhecidos como os Contagiados em seu esforço para recuperar o mundo.

Assista ao trailer oficial de lançamento de Back 4 Blood.

Conheça mais sobre Back 4 Blood visitando: