Ex-amiga de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é condenada a pagar indenização para o casal

13/10/2021 | 13:10



Nem sempre a vida dos famosos com seus amigos é um mar de rosas - e prova disso é que, de acordo com o colunista Ancelmo Gois, uma ex-amiga de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi processada pelo casal, e acabou sendo condenada a pagar o valor de 183 mil e 582 reais para os artistas.

Segundo as informações, Isabela Brito Guerra foi acusada de usar da amizade que tinha com os atores para cometer o crime de estelionato - na ocasião, ocorrida no ano de 2010, ela teria convencido o casal a participar de um investimento de imóveis cujos lucros seriam divididos entre ambas as partes. Apesar de Gioh e Bruno terem aceitado a proposta e repassado o dinheiro, o investimento nunca aconteceu.

Diante disso, a 3ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, determinou que Isabela é culpada das acusações, feitas em maio de 2021, determinando que o valor deveria ser restituído ao casal, além de também indicar o pagamento de um valor referente a danos materiais. Eita!