Jojo Todynho e Márcio Felipe terminam namoro pela segunda vez

13/10/2021 | 12:10



Jojo Todynho e Marcio Felipe não estão mais juntos! Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o casal resolveu colocar um ponto final na relação pela segunda vez.

Em setembro, eles já haviam tido um breve rompimento após a cantora descobrir o relacionamento dele com uma manicure, que fez questão de expor o rapaz na internet.

Vocês acham que eu, Jordana, a Jojo Todynho, preciso estar andando com macho dos outros? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém! Até porque, eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero, disse ela na ocasião.

Agora, o motivo do término não foi revelado, mas segundo a colunista, a artista já tem sido vista com novo contatinho por aí!