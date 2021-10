Está chegando ao fim! Netflix divulga teaser da parte dois da temporada final de La Casa de Papel

13/10/2021 | 12:10



E a Netflix divulgou o primeiro teaser do Volume 2 da Parte 5 de La Casa de Papel - com a narração do personagem Professor, interpretado por Álvaro Morte, os poucos segundos revelam os ânimos exaltados e a equipe fazendo de tudo para valer os sacrifícios de seus colegas.

Lembrando que a temporada final da série foi divida em duas partes - a primeira já está disponível na plataforma de streaming. Já os últimos cinco episódios tem previsão de estreia para o dia 3 de dezembro. Já estamos morrendo de ansiedade para vermos os nossos assaltantes preferidos em ação pela última vez, não é mesmo?