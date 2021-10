Anker: fones de ouvido e caixa de som bluetooth chegam às prateleiras

Da Redação

Anker colocou nas prateleiras dois modelos de fones de ouvido e uma caixa de som bluetooth. Tratam-se, respectivamente, de gadgets da linha Soundcore Life e do device Anker SC Icon Mini. Todos eles vendidos, oficialmente, na loja da empresa na Amazon.

O Soundcore Life Q20 possui conectividade via bluetooth com cancelamento de ruído, 40 horas de autonomia, certificação Hi-Res, tecnologia BassUp Graves 100% mais fortes, microfone embutido. De acordo com a fabricante, o gadget tem conforto universal com almofadas de espuma de memória e articulações rotativas. Preço sugerido: R$ 626,50.

Já o Soundcore Life Q10 possui som com certificação de alta resolução – qualidade com drivers de 40 mm para experiência diferenciada. O modelo tem áudio com graves mais potentes. Além disso, ele possui a tecnologia BassUp e 60 horas de reprodução, através de um um chip bluetooth de tecnologia avançada. Preço sugerido: R$ 229,99.

Por fim, a Anker conta com o lançamento da caixa de som bluetooth Anker SC Icon Mini. O equipamento conta com uma potência de 3w e subwoofer passivo que oferece – de acordo com a fabricante – som cristalino e graves potentes. O aparelho é menor que uma carta de baralho e tem peso semelhante a de smartphones.

Por fim, a Icon Mini conta com bluetooth 4.2 que garante a transmissão em uma distância de até 20m. Preço: R$ 199.