A treta continua! Yasmin Brunet deve processar sogra após acusações pornográficas, diz colunista

13/10/2021 | 11:10



E o drama na família Medina continua! Após acusações pornográficas, de acordo com amigos próximos, Yasmin Brunet, irá processar a sogra, Simone Medina por pornografia infantil, calúnia e difamação - a mãe de Gabriel Medina teria enviado ao filho mensagens falando sobre um suposto vídeo íntimo da influenciadora, enquanto ela ainda era menor de idade.

Ah, me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupet*. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando, escreveu a mãe do surfista durante uma conversa por mensagens instantâneas com ele.

E não para por aí! Segundo informações do colunista Leo Dias, Simone ainda escreveu uma carta ao filho após toda a documentação referente ao Instituto Gabriel Medina ser assinada - a matriarca, que está bloqueada pelo esportista em todos os meios de comunicação, precisou se render a mensagem escrita manualmente, enviada por intermédio de advogados.

No texto, Simone deseja que o novo ciclo do esportista seja repleto de paz e reforça que a porta de sua casa sempre estará aberta para o filho, além de pedir para que ele procure por sua irmã mais nova, Sophia Medina.