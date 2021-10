Angelina Jolie é flagrada novamente com ex-marido, Jonny Lee Miller

13/10/2021 | 11:10



Angelina Jolie foi flagrada com o ex-marido, Jonny Lee Miller, mais uma vez! De acordo com informações do Daily Mail, a artista saiu recentemente para jantar com o ator em Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos.

Depois disso, o site ainda afirma que os dois foram embora juntos, no carro de Jonny. Os atores foram casados entre os anos de 1996 e 1999.

Mas esta não foi a primeira vez que Angelina Jolie levantou suspeitas de uma possível reconciliação com o ex. Em junho de 2021, a atriz foi vista chegando ao apartamento de Jonny em Nova York, Estados Unidos, segurando uma garrafa de vinho - e deixou o local algumas horas depois.

Vale ressaltar que Angelina está enfrentando uma batalha judicial para decidir a guarda dos filhos com Brad Pitt, de quem se separou depois de 14 anos de relacionamento.

Após a separação, a atriz ainda foi flagrada saindo com o cantor The Weeknd, o que aumentou as suspeitas de um possível romance entre eles.