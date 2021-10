Filho de Cid Moreira acusa madrasta de esconder verdadeiro estado de saúde do pai: - Hemodiálise toda semana

13/10/2021 | 11:10



Parece que a polêmica envolvendo Cid Moreira e os filhos está longe de acabar. Depois que os irmãos Roger e Rodrigo acusaram a madrasta Fátima Sampaio de maus tratos para com o jornalista - chegando até mesmo a afirmar que ela servia comida estragada para o idoso -, Roger Moreira acusou a esposa de seu pai de esconder o verdadeiro estado de saúde do senhor de 94 anos de idade.

Em vídeo enviado para o programa Fofocalizando, do SBT, o filho adotivo de Cid alegou ter provas de que o pai está fazendo hemodiálise constantemente, informação que teria sido escondida pela madrasta. O rapaz ainda acusa Fátima de publicar imagens antigas do jornalista nas redes sociais para omitir os problemas de saúde do esposo - e prova disso seria um vídeo postado no dia 10 de outubro, no qual Moreira aparece se exercitando.

- A gente precisa saber o real estado de saúde do nosso pai. Esse vídeo que a Fátima acabou de postar é o mesmo postado em janeiro. E, de acordo com o nosso advogado, o doutor Ângelo Carboni, esse vídeo é bem mais antigo ainda. A Fátima está tentando nos enganar e enganar a todos os fãs com esses vídeos antigos. Só que isso não condiz com a realidade. O meu pai está fazendo hemodiálise toda semana.

Roger ainda afirma que a descoberta do estado de saúde do pai veio a partir de Marcos Moreira, sobrinho do jornalista, e foi confirmada pelo ex-advogado de Cid Moreira. De acordo com o rapaz, os dois informantes teriam revelado que o pai passa pelo procedimento de filtragem do sangue dia sim, dia não - algo que estaria fora do conhecimento dos filhos por conta das restrições de interação impostas pela madrasta, que não permite que os irmãos vejam Cid:

- O nosso advogado está fazendo mais um pedido para a juíza para que permita que a família tenha mais um acesso aos exames dele para que a gente saiba o verdadeiro estado de saúde em que ele se encontra. A Fátima não permite isso. O que a gente mais quer é vê-lo, saber como ele está.

Procurados, representantes de Cid Moreira ainda não se pronunciaram a respeito das acusações e do estado de saúde do jornalista.