La Casa de Papel: veja teaser da parte 5, volume 2

Da Redação

Do 33Giga



13/10/2021 | 11:18



A imagem acima é a primeira liberada pela Netflix de Volume 2 de La Casa de Papel parte 5.

Hoje o serviço de streaming liberou também o teaser do Volume 2 de La Casa de Papel parte 5, que será lançada globalmente no dia 3 de dezembro. Serão 5 episódios finais que marcam o encerramento do “atraco” .

“Em algumas horas eu perdi pessoas muito importantes, e não vou deixar mais ninguém morrer por conta deste assalto”, afirma o Professor (Álvaro Morte). Tóquio (Úrsula Corberó) está morta, o inimigo está ferido, mais perigoso do que nunca, e eles ainda seguem dentro do Banco da Espanha.

Confira abaixo o vídeo.