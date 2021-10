Com novos lesionados, Palmeiras fica sem lateral-direito no elenco

13/10/2021 | 10:24



A má fase do Palmeiras na temporada vem acompanhada de desfalques. No empate sem gols com o Bahia, o técnico Abel Ferreira perdeu mais dois jogadores por lesão: o zagueiro Kuscevic e o lateral-direito Gabriel Menino. A perda de Menino é a que mais preocupa porque fará o time paulista entrar em campo sem um lateral-direito de ofício nas próximas partidas.

O treinador já não podia contar com Mayke e Marcos Rocha, os outros dois laterais-direitos do elenco justamente por conta de problemas físicos. Diante do Bahia, Abel improvisou o atacante Rony na posição na parte final do jogo, disputado em Salvador.

"O que eu posso dizer em relação a isso? É reforçar o espírito, o Rony não é lateral. Temos o Mayke, o Marcos Rocha e o Gabriel fora. O Rony foi sacrificado para ajudar a equipe, não é a mesma coisa, mas deu o melhor dele. É isso que pedimos aos nossos jogadores, queremos sempre que nossos jogadores sejam protagonistas, mas temos que criar condições. Parabéns ao Rony", comentou Abel.

Pouco antes, na mesma entrevista coletiva, o treinador já havia culpado a maratona de jogos pelas lesões no elenco palmeirense. Tanto Kuscevic quanto Gabriel Menino serão avaliados ainda nesta quarta-feira, após o retorno da delegação do Palmeiras a São Paulo. Ainda não há estimativa de retorno para a dupla.

Para o jogo na Arena Fonte Nova, o Palmeiras não contou também com Zé Rafael, Danilo e Breno Lopes, todos com problemas físicos, além de Weverton, Gómez e Piquerez, convocados para as suas seleções para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O trio estará de volta para a próxima rodada, no domingo, contra o Internacional, no Allianz Parque.

Em momento difícil na temporada, o Palmeiras chegou à marca de sete jogos sem vitória, por diferentes competições. No Brasileirão, são cinco partidas sem somar os três pontos. A sequência ruim derrubou a equipe da vice-liderança para o quarto lugar, fora da briga pelo título. E o time ainda pode terminar a rodada fora do G-4, caso o Fortaleza vença o Grêmio, em casa, nesta quarta-feira.