Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/10/2021



Moradores e comerciantes da Rua dos Vianas, no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, protestam, na manhã desta quarta-feira (13), contra a ação da Prefeitura de querer demolir área com moradias e estalecimentos. Segundo os moradores, são pelo menos 30 comércios ameaçados pela ação. A população local realiza protesto contra o governo, liderado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB).

De acordo com a população, na útima quinta-feira (7), a Prefeitura entregou um documento aos munícipes informando que em cinco dias úteis a administração ia demolir os estabelecimentos do local. Os moradores contam que eles alegam que o espaço pertence a Prefeitura. "Não tivemos nem tempo de buscar ajuda, com o fim de semana e feriado", declara uma funcionária de um comércio no local.

Além de não propor soluções para auxiliar os moradores e comerciantes, alguns munícipes estão no local há mais 30 anos e por isso, de acordo com uma decisão judicial, não poderiam sair do espaço. Uma decisão publicada ontem, pelo Tribunal de Justiça do Estado, da juíza Ida Inês Del Cid, suspende, inclusive, qualquer ato de reintegração de posse de três moradores pois há alegação de usucapião.

No protesto de hoje, segundo a população, uma barreira foi feita pelos próprios moradores em frente aos comércios para tentar impedir a ação, mas a demolição de alguns pontos começou a ser feita por volta das 9h20. Equipe do Romu (Ronda Ostensiva Municipal) está no local, além de integrantes do governo.

Conforme acompanhado pelo Diário, a mesma situação aconteceu em fevereiro de 2020, na qual, a Prefeitura já queria ter desocupado a mesma área de moradias e comércios. Na época, os moradores também cobravam ações com relação às obras de contenção de enchentes.

O Diário aguarda um posicionamento da Prefeitura sobre a situação desses moradores.