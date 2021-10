Mais transparência

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 23:59



Faz algum tempo que este Diário vem alertando para a falta de transparência da Prefeitura de São Caetano, administrada interinamente pelo vereador Tite Campanella (Cidadania). Agora, quem endossa a omissão na divulgação de dados oficiais é o próprio TCE (Tribunal de Contas do Estado), que chegou a multar o prefeito-tampão por causa disso. Enquanto isso, a população são-caetanense fica impedida de acessar informações importantes sobre como a gestão gasta o dinheiro que arrecada na forma de impostos. O trabalho incansável da imprensa livre e profissional, como o deste jornal, é uma das poucas maneiras de se quebrar a teia de desinformação e opacidade patrocinadas pelo município.

Ao ser flagrado pelo TCE, ao omitir dados relacionados a contratos firmados em seu governo, Tite Campanella apelou para a pandemia. Argumentou que encontrou “problemas no quadro de servidores (...), com diversos afastamentos ocasionados pela Covid-19”. Nem parece que as palavras foram escritas pelo mesmo gestor que, em março, recorreu à Justiça para tentar reduzir a flexibilização das medidas sanitárias em São Caetano alegando que a disseminação do novo coronavírus estava sob controle na cidade, quando, na verdade, o Estado restringia a circulação de pessoas porque os números mostravam exatamente o contrário – e ele ainda se diz ofendido quando o classificam de negacionista.

Os argumentos do Paço foram acatados pela conselheira substituta Silvia Monteiro, que perdoou a multa aplicada ao interino, mas ordenou que a administração são-caetanense “adote as providências necessárias à apresentação tempestiva de informações e documentos” ao TCE. Há evidências de que o Palácio da Cerâmica é bastante sensível aos alertas do Tribunal de Contas. A ver. Até o momento, Tite Campanella fez apenas turbinar em 322,5%, de R$ 1,5 milhão para R$ 6,6 milhões, as verbas para propaganda, como o Diário revelou em sua edição de ontem. Com isso, a gestão interina em São Caetano comprova, na prática, que comunicação é muito diferente de transparência.