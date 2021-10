A coragem necessária de LGBTQIA+

Do Diário do Grande ABC



A corajosa, aguerrida e sensível intervenção do senador Fabiano Contarato na última semana, durante sessão da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19, expôs uma vez mais o caráter patriarcal e homofóbico da sociedade brasileira. Sua fala evidencia a realidade que a população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Queer, Intersexo e Assexuais) vive cotidianamente, pois, apesar da criminalização da homofobia pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o Brasil é um dos países do mundo nos quais esse grupo se encontra mais vulnerável.

Inevitável perguntar por que, apesar do ordenamento jurídico que considera crime a homofobia, não houve redução das violências? Nos espaços públicos, privados, presenciais ou virtuais as agressões continuam presentes no País. Segundo dados do Atlas da Violência 2021, que compara os anos de 2019 e de 2018, houve aumento de 9,8% de casos de violência contra homossexuais e bissexuais, bem como aumento de 5,6% de casos de violência física contra pessoas trans e travestis.

É importante destacar que o aumento de práticas violentas acima apontadas coincide com a decisão do STF que equipara práticas homofóbicas e transfóbicas ao crime de racismo. Mas o que se vê no dia a dia são relatos e mais relatos de violência desmedida e que, em muitos casos, leva à morte. O sociólogo e professor Florestan Fernandes, ao apresentar explicações científicas para a sociedade brasileira, aponta a intolerância ao outro e ao diferente como um dos elementos presentes em subjetividades baseadas no patriarcado, no autoritarismo e na autocracia.

Em solo brasileiro, ele denomina a democracia de restrita, afinal, apenas pequenos grupos e segmentos sociais acessam serviços e possuem qualidade de vida. Os direitos garantidos em lei, num Estado democrático de direito, não saem de sua formalidade se restringindo a uma minoria. No caso da população LGBTQIA+, a garantia à vida não está dada, pois as estatísticas demonstram que o Brasil é o País em que se mais se mata a população trans. Ao lado disso, acrescenta-se a precariedade do acesso à educação, à saúde e às condições dignas de moradia e de trabalho. Reitera-se que a prática homofóbica é desumana e criminosa. O caso ocorrido com o senador é oportuno para que se rememore, com profundo respeito e pesar, as dores de todos e todas que, em algum momento, sofreram – e sofrem – violência dessa natureza. Seu pronunciamento público – já considerado histórico – deve servir de combustível para a construção de sociedade digna, livre, justa e solidária na qual o outro não seja seu inimigo.



Valéria Pilão é doutora em ciências sociais e professora da área de educação do Centro Universitário Internacional Uninter.



PALAVRA DO LEITOR

PLC 26/21

Muito boas as observações do deputado Caio França no seu Artigo neste Diário (Opinião, ontem). Hoje, mais do que nunca, devemos estar atentos quando os gestores públicos agem por puro marketing e o que efetivamente fazem no cuidar das pessoas, da cidadania. Até naquilo que o governador foi melhor, a gestão da pandemia do coronavírus, muitas vezes claudicou e deixou problemas do Estado para cada prefeito resolver ao seu modo, confundindo a população. Exemplo: o Estado mais rico do País não poderia deixar de complementar, de forma efetiva, aquela módica ajuda emergencial do governo federal para os mais carentes.

Jairo Geraldo Guimarães

Santo André



Nobel

Em tempos em que o mundo está cheio de fake news, tivemos a grata surpresa de que o Nobel da Paz foi para dois jornalistas, Maria Ressa e Dmitry Muratov, das Filipinas e da Rússia, respectivamente, pelos seus esforços na defesa da liberdade de expressão. E aqui no Brasil o candidato Luis Inácio Lula da Silva novamente manifestou suas intenções, se ganhar, em controlar a mídia. Não merecemos isso!

Tânia Tavares

Capital



Absorventes – 1

O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou o projeto aprovado no Congresso Nacional visando a distribuição gratuita de absorventes a mais de 5 milhões de adolescentes e mulheres pobres. O que mostra enorme insensibilidade de quem ocupa o cargo maior da República. Por certo o veto será derrubado pelos nossos parlamentares.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Absorventes – 2

Deputados e senadores exigem absorventes às mulheres carentes e os eleitores exigem a imediata extinção dos fundos político e partidário. É de simples solução. As duas partes serão atendidas. Os valores da extinção dos dois fundos serão para manter os imprescindíveis absorventes femininos e está solucionado o impasse.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



600 mil

É um absurdo o registro de mais de 600 mil mortes no Brasil pelo novo coronavírus (Setecidades, dia 9). Porém, apesar de termos presidente dissimulado e ridículo, não se pode jogar nas costas dele esse saldo preocupante. A culpa é das pessoas. Sim, das pessoas, pois são elas que se amontoam umas nas outras, mesmo sabendo da gravidade dessa doença. É só ver o que fazem nas escolas, em festas clandestinas e outros locais públicos. Nas ruas o que se vê, em média, são duas a cada dez pessoas que usam máscara. Mesmo com o decreto 64.959, de 4 de maio de 2020, que dita a obrigatoriedade de utilizar o adereço do portão de casa para fora, a maioria não respeita e age como se tudo estivesse às mil maravilhas, com a cara de fora. No caso do poder público, o erro está em não punir, não multar, não tomar providências quanto a essa gente irresponsável, egoísta e mal-educada que não se importa com a vida de seus semelhantes. E muitos são os mesmos que exigem dos políticos, mas demonstram atitudes semelhantes. A doença é mortal e esse povo não aprende. Resultado: segundo país com maior número de mortes no mundo. ‘Parabéns’, população brasileira.

Carlos Alberto Oliveira

Santo André



Assalto!

Como publicado pela imprensa, o irresponsável Congresso prepara mais um golpe, de R$ 3,4 bilhões em emendas, para que sejam utilizados pelos parlamentares em suas orgias eleitorais sem fiscalização em 2022! Ou seja, é modalidade perniciosa de emendas que o senador ou deputado fica sem a obrigação de dar satisfação dos gastos aos brasileiros! Escárnio! E como donos da Nação, sob o olhar complacente do Planalto, dos quase R$ 2 bilhões que utilizaram sem fiscalização neste ano, agora os parlamentares estão promovendo para 2022 aumento cavalar de 70%, ou para R$ 3,4 bilhões, no uso dessa excrescente verba. E Jair Bolsonaro, refém do Centrão, e com o impeachment no pescoço, covardemente se silencia. Porém, neste Brasil abandonado, ou terra de ninguém, como assim tratam o País, o Planalto e o Congresso, a caneta perversa do presidente sugou também o orçamento da ciência e tecnologia, em 87%, ou de R$ 690 milhões, derretendo para míseros R$ 89 milhões. Esta é a forma como esses eleitos nas urnas tratam os recursos dos contribuintes, e nada fazem para minorar o alto nível de desemprego e pobreza no País.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Nas mãos desses!

Vi na TV Sabrina Sato pedir a um senador que dissesse o nome do Estado que ela apontou no mapa, e ele errou. Depois, outro Estado a um deputado, que errou também. E a mais um que, ‘muito ocupado’, fugiu sem responder. Desgraçadamente é nas mãos desses ‘patriotas’ que nós e o País estamos e somos desgovernados. Não precisamos de 513 deputados federais, de 81 senadores. Nem eles de tantos assessores – cabide de empregos –, todos custando fortunas aos cofres públicos. Precisamos, sim, e muito, de professores mais bem remunerados e de boas escolas, com ensino de qualidade para nossos filhos e netos. Faltam verbas para o ensino, saúde, segurança, transporte e até para saneamento básico – uma vergonha! –, mas querem R$ 6 bilhões para o fundo eleitoral de 2022, mesmo recebendo também as imorais benesses que eles mesmos se dão, e acima do teto! Desculpem-me, senhores, mas não posso me calar diante de tamanha insensatez, abuso, imoralidade e hipocrisia! Democracia, sim! O que temos, não!

Nilson Martins Altran

São Caetano