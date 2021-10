Tigre atropela Cachorrão no 3º dérbi regional da história

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 19:10



No terceiro clássico regional na história, o São Bernardo FC não tomou conhecimento do xará e rival EC São Bernardo e atropelou por incontestáveis 3 a 0, ontem à tarde, no Estádio 1º de Maio, pela oitava rodada da Copa Paulista. Com o resultado, o Tigre mantém a liderança e está classificado no Grupo 3, com dez pontos. O Cachorrão, até então vice-líder, cai à terceira posição, com seis. O Primavera, que hoje pega o Santos, é segundo, com sete e um jogo a menos. O Peixe completa a chave, na lanterna (quatro).

O primeiro tempo foi de muito pouco movimento no dérbi ‘batateiro’ por parte das duas equipes. Faltava criatividade. Em raras chances na etapa inicial, o EC São Bernardo surpreendeu. Em levantamento na área, a bola quicou no chão e acertou o travessão do goleiro Junior Oliveira. Mas foi só o susto. Foi o que de melhor aconteceu nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, o São Bernardo FC passou a se sentir literalmente em casa e dominou completamente a partida. Logo aos 15, o Tigre tirou o primeiro zero do placar. Depois de boa triangulação, Gustavo Ramos soltou a bomba de dentro da área: 1 a 0. Depois do gol o Tigre continuava melhor e, em jogada pela esquerda, Vitinho carregou e cruzou para a área. João Carlos, com o gol aberto, só teve o trabalho de empurrar à rede: 2 a 0.

Sem força nem criatividade e mal organizado durante todo ‘clássico batateiro’, o Cachorrão era presa fácil. Assim, o terceiro gol era questão de tempo. E foi o que aconteceu. Nos acréscimos, aos 47, João Carlos fechou o caixão, fez o segundo dele e o terceiro do Tigre. Bem posicionado na área, ele recebeu cruzamento, ajeitou e bateu firme, sem chances para o goleiro.

Na última rodada o Tigre tem pela frente o Primavera, em casa. Já o Cachorrão decide a classificação contra o Santos, fora, ambos dia 19. Só os dois primeiros de cada grupo avançam.