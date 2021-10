Incêndio consome residência no Centro de São Caetano

Da Redação



12/10/2021 | 18:38



Uma residência pegou fogo na tarde desta terça-feira (12) na Rua Amazonas, 100, no Centro de São Caetano. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três viaturas foram deslocadas para a atender a ocorrência no local, o fogo foi extinto rapidamente e não houve vítimas.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Fabio Spacassassi, responsável pela ocorrência, um casal que morava no local conseguiu sair da casa antes de o fogo consumir a residência. “Chegamos no local e o incêndio estava controlado. De acordo com os vizinhos, o fogo teve origem no forro de madeira. Começamos o combate e em 30 minutos conseguimos conter o incêndio. Não teve vítimas, mas a residência inteira foi consumida pelo fogo”, relatou.

A Defesa Civil esteve no local e interditou a residência. O Diário não conseguiu contato com os moradores.