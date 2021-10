Thammy Miranda fala sobre implante peniano e se quer ter mais filhos

12/10/2021 | 18:10



Thammy Miranda participou do programa A Tarde É Sua ao lado da esposa, Andressa Ferreira, e nele, o casal falou um pouco sobre a vida pessoal e planos para o futuro.

Quando perguntados sobre se querem ter mais filhos, a resposta dos dois foi que depende do momento, pois tem noites que eles acabam não dormindo nada por conta do Bento, filho deles, e em outros momentos ficam refletindo que seria legal dar um irmãozinho ao pequeno.

- A gente decide que quer e que não quer pelo menos umas três vezes ao dia, disse Thammy.

O programa também entrou em um assunto mais delicado e pouco falado pelo vereador. Ao ser perguntado se já fez um implante peniano, ele respondeu:

- Sabe o que eu acho importante? Cada um fazer o que é importante pra si. Se uma pessoa acha importante colocar, coloca. Se uma pessoa acha importante tirar, tira. O importante saber é que é possível fazer. Agora quem vai fazer, tem que saber que aquilo é importante pra ela.

E continuou:

- Fui em uma consulta saber se era possível fazer e eu quis expor não porque eu iria fazer ou não, eu quis expor para as pessoas que acham isso importante saberem que existe a possibilidade de fazer.

No fim das contas, ele preferiu não revelar se fez a cirurgia ou não.

- Sabe o que me preocupa mais? Eu tenho muitos seguidores adolescentes e é importante, mas é uma linha muito tênue, é muita responsabilidade. Quando eu me transformei no que realmente era, teve muitos adolescentes que disseram: Eu quero ser você, quero tirar meu peito. Você não tem que tirar seu peito pra se parecer comigo, mas porque é sua realidade. Isso é muito sério.