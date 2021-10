São Caetano vence Taubaté e se credencia à classificação

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 18:10



O São Caetano venceu o Taubaté (2 a 1), ontem à tarde, subiu à terceira posição do Grupo 4 e segue firme na luta pela classificação à próxima fase da Copa Paulista. O Azulão chega a nove pontos, mesma pontuação do vice-líder Juventus, mas com uma partida a menos. A Portuguesa lidera, com dez.

Brigando pela classificação, o time do técnico Max Sandro, que não perde há quatro jogos, foi para cima. E logo aos 13, Christiano, em chute cruzado, abriu o placar para os donos da casa. O Taubaté, eliminado, pouco criava, mas em lance de oportunismo após escanteio, aos 21, França pegou a sobra e chutou cruzado: 1 a 1.

A segunda etapa começou com jogo mais aberto. O Burro da Central formava linha com três atacantes, Adriano, Rodriguinho e Magrão, mas deixava a defesa escancarada e verdadeira avenida no meio. O Azulão era mais rápido e explorava a velocidade e habilidade de Josué. E foi assim que, aos 21, Thiaguinho recebeu na direita e cruzou na área. Portuga, até então apagado, ajeitou e fuzilou, sem chance para o goleiro: 2 a 1. O São Caetano continuou no abafa. O Taubaté foi para o tudo ou nada.

Aos 37, Robertinho fez de cabeça, mas estava impedido. Nos acréscimos, aos 47, Josué ainda teve tempo de ser ‘fominha’. Ele roubou a bola, ajeitou o corpo e bateu, mas errou. Livinho, sozinho no meio da área, só teria o trabalho de empurrar. O São Caetano tem pela frente o Atibaia, fora, e o Juventus, no Anacleto Campanella.