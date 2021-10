Eliana compartilha texto emocionante sobre sua segunda gestação: Nada era mais importante do que gerar uma vida

12/10/2021 | 17:10



Eliana aproveitou esta terça-feira, dia 12 e Dia das Crianças, para compartilhar um texto muito especial em seu Instagram.

Nele, a apresentadora falou sobre as dificuldades enfrentadas na segunda gravidez que teve, da Manuela, e falou sobre como a fé e o apoio dos familiares, especialmente de seu filho mais velho Arthur, foram essenciais para tudo correr bem.

Confira, a seguir:

Só razões para agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida pelo dia de hoje. Foram quase 5 meses de cama cuidando de uma gestação de risco para minimizar futuros problemas e tentar que Manuela viesse ao mundo da forma mais saudável possível. Nada era mais importante do que gerar uma vida.

Além da minha fé em Nossa Senhora, todo o apoio de familiares, amigos e muita oração, contei com o apoio de uma criança que foi forte, companheira e compreensiva demais: Arthur. Criamos a nossa história dentro de um quarto do hospital, fizemos lição, desenhamos, jantamos juntos, assistimos tv e ele sempre sendo um exemplo de irmão e filho. Nunca reclamava de nada. Soube esperar a chegada da irmã.

Mesmo sem saber, ele foi minha força para seguir confiante. Hoje, no dia das crianças, depois de tantas provações me emociono ao revisitar algumas memórias deste tempo e dividi-las com vocês, pela primeira vez, que torceram tanto por nossa vitória. Eles são lindos juntos, unidos e um defende o outro. Que seja assim pra sempre. Obrigada meus filhos, a vida é muito melhor desde que vocês chegaram. Feliz dia meus anjos.

Nos comentários, muitos famosos e seguidores deixaram elogios, como foi o caso da cantora Joelma, que escreveu: lindos demais, e Angélica, que comentou um emoji de mãos juntas.