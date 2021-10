Demi Lovato lança série sobre ET's e explica que não se deve usar a palavra alienígena

12/10/2021 | 17:10



Por essa ninguém esperava! Demi Lovato irá lançar uma série sobre extraterrestres! O documentário irá se chamar Unidentified with Demi Lovato, e contará com a presença do melhor amigo da cantora, Matthew Daddario, e de sua irmã, Dallas Lovato.

Em entrevista ao Pedestrian TV, a cantora comentou sobre o que se pode esperar da produção:

- Algo aconteceu em cada cidade que nós fomos, o que é muito legal. Não necessariamente só sobre OVNIs, mas até coisas paranormais aconteceram. Por exemplo, em Vulture City [nos Estados Unidos], você precisa ver o que acontece lá, acho que é no segundo episódio.

Mas afinal, devemos ter medo de OVNIs? Segundo Demi, não!

- Eu acho que se existissem seres que poderiam nos machucar, nós teríamos deixado de existir há muito tempo. Eu também acho que se existem civilizações com consciência em outras dimensões, que tenham tecnologias para viajar pelo espaço, acredito que eles estejam buscando interações e encontros pacíficos porque como eu disse, se eles nos quisessem fora daqui, nossa espécie já teria acabado há muito tempo!

Ela ainda explicou sobre estereótipos que o assunto carrega e que para ela, precisam parar de existir o quanto antes, como o uso do termo alienígenas.

- Eu acho que o que mais me incomoda é o estereótipo de que os extraterrestres vão nos machucar ou vão tomar conta do planeta. Eu realmente penso que se algo fosse acontecer conosco, já teria acontecido. Também acho que nós precisamos parar de chamá-los de alienígenas porque este é um termo ofensivo para qualquer coisa. Por isso, prefiro chamá-los de ETs.

E aí, ficou animado para ver a série?