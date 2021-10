Ex-participante do 'De Férias com o Ex' tem morte trágica nos EUA

12/10/2021 | 16:38



Chris Pearson, músico e ex-participante do reality show De Férias com o Ex, morreu neste fim de semana, aos 25 anos. Ele foi esfaqueado durante uma briga na cidade de Los Angeles, na Califórnia (EUA). A informação foi confirmada pelo site TMZ.

O DJ, que ficou conhecido por participar da primeira edição da versão norte-americano do reality da MTV, se envolveu em uma briga em San Fernando Valley, na região noroeste da cidade, e foi esfaqueado várias vezes. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada de sábado para domingo, 10.

Segundo o portal norte-americano, o músico estava com sua namorada na área da piscina no complexo de apartamentos onde morava por volta das 2 horas da madrugada e os vizinhos reclamaram do barulho. Chris ignorou os protestos e alguém gritou de uma das sacadas, iniciando uma briga. Ao entrar no prédio para confrontar o vizinho, o DJ teria sido esfaqueado na área do coração.

Os amigos de Chris fizeram uma "vaquinha virtual" para apoiar a família do DJ, que vive no Colorado.

Pearson era um dos poucos participantes do programa De Féria com o Ex que não tinha experiência prévia na televisão e ficou conhecido como "forasteiro". Nos 11 episódios que participou, ele foi confrontado por duas ex-namoradas no reality show e chegou a chorar por uma delas.

A participação no programa alavancou sua carreira como DJ na região da Califórnia. Segundo o TMZ, a morte de Chris está sendo investigada pela polícia, que busca o responsável e já tem pistas da autoria do crime.