SP já contabiliza 80,26% de sua população adulta com vacinação completa

12/10/2021 | 16:31



O Estado de São Paulo já contabiliza 80,26% da sua população adulta, ou seja, acima de 18 anos, com o esquema vacinal completo. Isso equivale a 27.326.348 doses aplicadas pela segunda vez.

Os dados fazem parte do Vacinômetro da Secretaria de Saúde do Estado, atualizados nesta terça-feira, 12, e podem ser conferidos no site do governo paulista (https://www.saopaulo.sp.gov.br/).

Quando se trata de adultos com a primeira doze do imunizante contra Covid, o porcentual sobe para quase a totalidade a população paulista acima de 18 anos, chegando a 99,37% das pessoas nesta faixa etária. Foram ministradas, neste caso, 37.154.445 doses. Foram também aplicadas 1.162.613 doses únicas e 1.131.010 doses adicionais.

Quando se analisa a população total de vacinados em São Paulo, considerando também os com idades abaixo dos 18 anos, os que tomaram as duas doses somam 61,55% e os com pelo menos uma dose, 82,78%. No total, foram aplicadas 66.773.059 dose de vacinas no Estado de São Paulo.