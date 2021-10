Trailer oficial de Pânico é divulgado

12/10/2021 | 16:10



Os fãs de filmes de terror já podem ficar animados! A Paramount Pictures lançou mundialmente o trailer oficial do filme Pânico, que vai estrear somente nos cinemas em 13 de janeiro de 2022.

A sinopse da produção mostra que, 25 anos depois de uma série de assassinatos brutais na cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e persegue um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade.

Com direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, o filme conta com o elenco antigo, composto por Neve Campbell, no papel de Sidney Prescott, Courteney Cox interpretando Gale Weathers, e David Arquette como Dewey Riley.

Além disso, outros atores integram o time: Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.