Nicki Minaj ataca Leigh-Anne Pinnock, do Little Mix, nas redes sociais

12/10/2021 | 15:10



Nicki Minaj usou o Twitter para atacar Leigh-Anne Pinnock, do grupo Little Mix! Recentemente, a rapper lançou a música Boyz, junto com Jesy Nelson, ex-integrante da banda.

Acontece que Jesy acabou sendo acusada de blackfishing, quando uma pessoa branca tenta parecer negra. Nicki, então, compartilhou uma publicação em que uma amiga de Leigh supostamente fez a mesma prática.

Depois disso, Nicki ainda alfinetou:

Não diga coisas quando elas beneficiarem sua vingança pessoal contra alguém. Chame-os imediatamente assim que perceber. Não espere uma década depois de ganhar milhões com a pessoa.

Vale ressaltar que, durante uma live feita no Instagram, Nicki criticou o grupo Little Mix - do qual Jesy Nelson deixou de fazer parte em dezembro de 2020:

- Você estava no grupo dela e não falou nada por dez anos. Se você quer uma carreira solo garota, apenas diga. Nós vamos te apoiar e te amar. Você não precisa atacar outra pessoa.