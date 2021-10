Obituário - 13 de outubro de 2021

Ademir Medici

13/10/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Sales Jorge, 98. Natural de Manhuaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aristides Mioto, 92. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Zeferina da Silva, 83. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Zenaide Celestino Torres, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Pericinoti, 81. Natural de Custódia (Pernambuco). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria dos Santos Leite, 80. Natural de Malhada Nova (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lauro Garcia Junior, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luzia Apaecida Nunes, 67. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Jesus Ferreira, 62. Natural de Buri (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Profissional de comunicação visual. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Mário Bixio Cesário, 88. Natural da Itália. Residia na Vila Clementino, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Hilda Maria Pagne Battistini, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Elisabete Guedes Perez, 64. Natural de Santo André. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Felipe Manzotti Simões, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clementino, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Nelson Cardoso dos Reis, 89. Natural de Congonhas do Norte (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 9, em Santo André. Cemitério das Lágrimas



D I A D E M A

Josefa Bezerra de Souza, 92. Natural de São João do Cariri (Paraíba). Residia no Jardim Tijuco. Dia 9, em Diadema. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Divino Finoti, 78. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Guiomar Cassimira Almeida de Oliveira, 75. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Marivaldo Pereira de Carvalho, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Tereza. Dia 9. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Dirceu José Fermino, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Edivaldo Benedito de Almeida, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 9. Jardim da Colina.

Gasparina dos Reis Ferreira, 54. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Eduardo Stefano Mori, 44. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

M A U Á

Sueli Agradano, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais, em Mauá.

Delina de Souza, 60. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 9. Vale dos Pinheirais, em Mauá.



RIBEIRÃO PIRES

Laurita Gonçalves de Souza, 63. Natual de Antonio Gonçalves (Bahia). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.