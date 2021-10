Diogo Mateus evita pensar a longo prazo no Guarani: 'Cada jogo é uma final'

12/10/2021 | 14:55



O Guarani precisa de seis vitórias nas últimas nove rodadas para atingir o "número mágico" ao acesso à elite do Brasileirão. O pensamento no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porém, é jogo a jogo. No caso, o confronto direto contra o CRB, na sexta-feira, em Maceió.

"Cada jogo é uma final. Não adianta visar as seis vitórias se não vier a primeira. É importante olhar jogo a jogo, analisar cada adversário e procurar dar o nosso melhor a cada partida, assim como fizemos contra o Londrina", disse o lateral-direito Diogo Mateus.

Adversário de sexta-feira, o CRB está na quinta colocação, com 48 pontos, três a mais que o Guarani. Por isso, se tropeçar em Maceió, o time campineiro pode ver a diferença para o G-4 ficar em seis faltando apenas oito partidas para o fim do campeonato.

Para o confronto direto, o técnico Daniel Paulista tem um importante desfalque. O volante Rodrigo Andrade, titular absoluto no meio-campo bugrino, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Londrina, por 3 a 0. Por outro lado, o zagueiro Ronaldo Alves volta de suspensão.

Outra preocupação para o treinador bugrino é em relação aos jogadores que estão pendurados. O goleiro Rafael Martins, os laterais Diogo Mateus, Mateus Ludke e Eliel, o zagueiro Carlão e o atacante Lucão do Break está com dois cartões amarelos.