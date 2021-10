Fátima Bernardes recebe apoio de Túlio Gadêlha por causa de cirurgia: Estarei por aqui, cuidando dela

12/10/2021 | 14:10



Fátima Bernardes anunciou que ficaria afastada do programa Encontro por causa de uma cirurgia no ombro. Neste período, a apresentadora será substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Nesta terça-feira, dia 12, Fátima recebeu o carinho do namorado, Túlio Gadêlha, no Instagram. Na publicação, em que o casal aparece de mãos dadas, Túlio escreveu:

Mais uma cirurgia. Mais uma luta. Ela se queixava de dores no ombro e movimentos cada vez mais limitados. Fizemos os exames e constatamos que havia rompido um tendão do manguito rotador, que atua na mobilidade da articulação do ombro. Nada muito grave. Para uma pessoa tão ativa, que dança e malha, isso pode acontecer. Existe um desgaste natural. A cirurgia é para colocar o tendão no lugar e poder retornar a praticar atividades físicas, sem dor. A recuperação é a parte mais difícil. Nesse período, ela estará de licença médica. E eu estarei por aqui, cuidando dela e trabalhando home office. Estamos confiantes, em oração.

A publicação recebeu diversos comentários, como você pode ver abaixo:

Vai dar certo, afirmou a atriz Dira Paes.

Todo amor deveria ser assim, elogiou uma pessoa.

Melhoras, Fátima! Que a equipe de enfermagem lhe trate com todo amor que você merece!, desejou outra internauta.

Segundo o colunista Leo Dias, a previsão de retorno da apresentadora para o Encontro é na segunda quinzena de novembro.