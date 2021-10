Owen Wilson não tem contato com filha de três anos de idade: Ele nunca a conheceu

12/10/2021 | 13:10



O ator Owen Wilson nunca conheceu a própria filha, Lyla, que completou três anos de idade! De acordo com informações do jornal Daily Mail, a ex-namorada do artista, Varunie Vongsvirates, revelou:

Infelizmente, ele nunca a conheceu.

No entanto, segundo Varunie, o ator mantém contato com seus outros dois filhos mais velhos: Robert, de dez anos de idade, fruto do relacionamento com Jade Duell, e Finn, de sete anos, da relação com Caroline Lindqvist.

Em 2019, também ao Daily Mail, a ex-namorada de Owen Wilson já havia comentado sobre o assunto:

Ele ajuda financeiramente, mas nunca foi só sobre isso. Lyla precisa de um pai. É irônico como [Owen] continua conseguindo esses papéis de pai, ele está interpretando um pai em seu novo filme e nunca conheceu sua própria filha.

Varunie e Owen namoraram durante cinco anos. Ele fez um teste de paternidade em 2018, que confirmou que ele era o pai de Lyla, nascida no dia 9 de outubro de 2018.

No Instagram, Varunie compartilhou uma foto do dia do aniversário da filha:

Feliz terceiro aniversário para a minha filha! Eu te amo muito!!!!