Dia das Crianças: 5 aplicativos de música e vídeo para o público infantil

Marcella Blass

Do 33Giga



12/10/2021 | 10:18



A música e o entretenimento são importantes em qualquer fase da vida, inclusive na infância. Seja para estimular, relaxar ou distrair as crianças, aplicativos para smartphone têm trazido a possibilidade de os pais terem esse conteúdo nas palmas das mãos. Cheios de cantigas de ninar, de roda e vídeos educativos, os apps podem ser úteis em meio a rotina agitada do público infantil. Confira cinco opções para lá de interessantes!

1. Turma da Galinha Pintadinha

O aplicativo é o único a concentrar todo o conteúdo de clipes e brincadeiras da galinha mais famosa do Brasil. Cheio de elementos lúdicos e educativos, o app traz para as mãos dos pais versões em português, inglês e espanhol da música mais popular da Galinha Pintadinha e muitas outras canções para divertir o público infatil em qualquer lugar. O conteúdo está disponível para os fãs nos dispositivos Android e iOS.

2. Os Pequerruchos

Disponível para Android e iOS, o app reúne uma turminha de crianças cantando canções novas e clássicos das cantigas de roda e do folclore brasileiro. Os “pequerruchos” Dudinha, Julinho, Aninha, Pepinho e Fabinho são personagens de animação 3D que interpretam as músicas em cenários coloridos e divertidos para as crianças.

3. Masha e o Urso

O famoso desenho infantil sucesso no YouTube, Netflix e canais de televisão ganha uma versão com episódios da série disponíveis para Android e iOS. Com o aplicativo, pais e crianças poderão acompanhar as histórias da personagem em suas aventuras e a amizade com um grande urso aposentado do circo.

4. Patati Patatá

Os clássicos dos palhaços Patati e Patatá, cantigas de roda e músicas infantis populares agrupados em um só lugar. O aplicativo para Android e iOS traz uma série de clipes interpretados e coreografados pela dupla. Todos os vídeos têm legenda e podem ser assistidos quantas vezes a criança quiser.

5. MPBaby Jukebox

Para agradar tanto o público infantil quanto o adulto, o aplicativo está disponível em português, espanhol, inglês e até em japonês. Conta com canções de Elvis Presley, U2, Pink Floyd, sucessos da bossa nova, cantigas de ninar e muito mais. Todo esse conteúdo vem apresentado por uma turma de personagens coloridos que vivem em um jardim ensolarado. Com versões para Android e iOS.