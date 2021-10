Cachorrão pega Tigre no clássico da região

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 09:20



Em busca do título da Copa Paulista, que dá ao campeão vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, EC São Bernardo e São Bernardo FC duelam hoje, às 15h, no Estádio 1º de Maio. É o terceiro clássico regional na história das duas equipes. O confronto, que registra uma vitória para cada lado, é válido pela oitava rodada da Copa Paulista. O Tigre é o líder do Grupo 3, com sete pontos, seguido de perto pelo Cachorrão, vice, com seis, mesma pontuação do Primavera, algoz da última rodada (1 a 0), mas à frente nos critérios de desempate. O Santos, lanterna, com quatro, completa a chave.

O time do técnico Renato Peixe segue se reforçando e apresentou no fim de semana o lateral Victor Luiz, 24 anos, ex-São Caetano e Londrina. O contrato com o Cachorrão vai até o fim de 2022, mas em dezembro o atleta deve ser emprestado para clubes que disputam as principais divisões estaduais.

Em busca da reabilitação após a derrota em casa, o time de Renato Peixe corre atrás dos três pontos para tomar a liderança do rival e, consequentemente, a classificação à próxima fase. “Será mais uma partida difícil, já que se trata de clássico. Nossa equipe vem trabalhando para somar o maior números de pontos. Aquela vitória do primeiro turno já passou (2 a 1, dia 21 de setembro, pela terceira rodada). Só temos que levar a dedicação e o espírito de vencedor novamente para dar sequência no torneio”, disse o treinador.

No São Bernardo FC, o técnico Márcio Zanardi, que estreia no 1º de Maio, sabe que, por se tratar de dérbi regional, a partida é diferente, mas promete o time ofensivo. “Já conversamos aqui internamente. Sabemos da importância da partida por si só por ser clássico, que sempre é jogo diferente. Precisamos da vitória e vamos fazer um jogo pensando nos três pontos e buscando a vitória a todo momento”.

Titular em todos jogos da equipe na Copa Paulista e com um gol no torneio, o volante Cesinha destacou que o time não pode repetir atuação do primeiro encontro entre as equipes. “Conhecemos o time deles, assim como eles nos conhecem. Precisamos ter postura diferente do que tivemos no primeiro jogo. Precisamos dessa vitória para ficar perto do nosso primeiro objetivo, que é a classificação para a segunda fase”.

Para o confronto de hoje o técnico Márcio Zanardi terá todos os atletas à disposição. Após este jogo, restará apenas uma partida na primeira fase. O São Bernardo FC recebe o Primavera no 1º de Maio, e o Cachorrão vai a Santos encarar o Peixe.