Advogado de Luisa Mell alega que a ativista está sofrendo ameaças do ex-marido e pede prisão preventiva

12/10/2021 | 09:10



Ao que parece, logo depois que Luisa Mell desabafou nas redes sociais sobre os abusos psicológicos e emocionais que sofreu durante os anos que esteve casada com Gilberto Zaborowsky, o ex-marido teria ameaçado a ativista. Na última segunda-feira (11), o advogado de Mell, Angelo Carbone, abriu um pedido de prisão preventiva contra Zaborowsky, alegando que ele ameaça a integridade física e psicológica da vítima.

Anteriormente a defesa de Luisa já havia pedido a medida protetiva, mas agora as coisas estão ainda mais sérias. No documento, o advogado cita as situações que Gilberto teria sido agressivo com a ativista, avisando que levaria os filhos do ex-casal para fora do Brasil. Além disso, o Zaborowsky também teria telefonado diversas vezes para Mell com números sem identificação.

E não parou por aí! De acordo com o colunista Leo Dias, a defesa alega que Gilberto é usuário de drogas, o que faz com que Luisa tenha medo pela própria vida.

O que se teme é que viciado em drogas possa extrapolar e matar a vítima, ou agredi-la de forma brutal (tentativa de homicídio) ou mande alguém fazer. Que seja reconsiderado e deferido a prisão provisória, até para que não se consume o que o indigitado elemento vem prometendo, diz o documento.

