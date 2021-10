BC da Coreia do Sul mantém taxa básica de juros em 0,75% ao ano, como esperado

12/10/2021 | 07:54



O Banco Central da Coreia do Sul decidiu manter a taxa básica de juros do país em 0,75% ao ano. A decisão, divulgada nesta segunda-feira, vem após uma elevação de 25 pontos-base em agosto. Dos 21 economistas ouvidos pelo Wall Street Journal, apenas um esperava um aumento de juros este mês. No entanto, vinte preveem uma alta na taxa em novembro e alguns esperam que os juros subam para 1,50% até 2022.

A Coreia do Sul é a primeira grande economia da Ásia a reduzir o estímulo monetário após o impacto da pandemia. O banco elevou a taxa básica no mês passado após 15 meses mantendo-a na mínima histórica. As exportações do país cresceram pelo 11º mês consecutivo em setembro, na comparação anual, e a inflação ao consumidor ficou acima da meta de 2,0% do banco pelo sexto mês consecutivo. Fonte: Dow Jones Newswires.