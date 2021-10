Mais social, menos política

Do Diário do Grande ABC



11/10/2021 | 23:59



Vereadores de São Bernardo apresentaram pedido de instalação de CPI para apurar supostas irregularidades cometidas na construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Projeto do prefeito petista Luiz Marinho (2009-2016), o empreendimento foi, de fato, alvo de inúmeras suspeitas, todas elas, porém, elucidadas pela Justiça – donde se conclui que a Câmara está mais interessada em fazer política do que em trabalhar para solucionar os reais problemas da cidade.

O alvo da suspeita dos vereadores são-bernardenses, um museu destinado a louvar o legado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é tão ultrapassado que até a Justiça, com sua famosa procrastinação, já analisou as denúncias – inclusive inocentando Marinho, conforme se pôde ler em manchete na edição de 18 de fevereiro de 2020 deste Diário. O juiz Leonardo Henrique Soares, da 3ª Vara da Justiça Federal, absolveu o ex-prefeito e três de seus secretários porque o MPF (Ministério Público Federal) não conseguiu comprovar as denúncias que fez.

Mas os vereadores são-bernardenses parecem não estar convencidos. É do jogo. Todavia, a apresentação desta CPI e de uma segunda, destinada a investigar a sonegação de impostos por empresas do setor financeiro, parece ocorrer por outra razão, qual seja, a de blindar o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) de qualquer investigação que lhe seja indigesta, já que as regras do Legislativo de São Bernardo impedem que três comissões parlamentares de inquérito funcionem concomitantemente.

Os legisladores parecem ter perdido a noção da realidade. Enquanto fazem política, a cidade padece. Muitos problemas reais exigem protagonismo da Câmara. Um deles aparece estampado em reportagem publicada hoje na editoria Setecidades. Trata-se da tentativa da Prefeitura de desalojar a ONG (Organização Não Governamental) Meninos e Meninas de Rua, instalada na Rua Jurubatuba, na área central, que há 38 anos atua no atendimento de menores de 18 anos. Andem mais por São Bernardo, senhores vereadores! A população agradecerá.