PLC 26/21 deteriora o servidor público

Do Diário do Grande ABC



11/10/2021 | 23:59



Faltando um ano para concluir a sua gestão e já se posicionando abertamente como pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, João Doria sabe que vai carregar uma péssima fama junto ao funcionalismo público, aos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Não há esforço que possa ser feito agora, nesta reta final, para alavancar sua popularidade junto à classe.

Decisões mal calculadas geram desgastes ao gestor público e maculam a sua trajetória. Doria fez tudo o que não podia. Por meio de seus projetos mirabolantes, determinou o desconto da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário-mínimo numa escala de 11 a 16%, em plena pandemia, prejudicando a terceira idade, grupo de risco da Covid-19. Aumentou o ICMS de alimentos básicos como leite pasteurizado no início deste ano, considerando que não haveria a segunda onda da pandemia, o que por si só não justificaria a medida.

É verdade que ele também recuou diversas vezes, como acontece agora novamente com o PLC (Projeto de Lei Complementar) 26/21, em razão de mobilização popular e pressão política, mas, são concessões que não atingem a expectativa dos servidores e muito menos a dos parlamentares que na maioria das vezes têm suas emendas ignoradas. Na verdade, Doria, ao longo dos últimos três anos, deixou claro que não gosta de negociar.

Com a justificativa de aprimorar a reforma administrativa e alterar temas pertinentes ao regime jurídico dos servidores públicos, o PLC deteriora e enfraquece a carreira do servidor público. No que concerne à Secretaria Estadual de Educação, Doria, ciente da inconstitucionalidade de sua proposição, suprimiu a proposta de alteração da remuneração máxima dos servidores temporários e autorizou a prorrogação dos contratos por tempo determinado para o exercício das funções de agentes de organização escolar e docentes até 31 de dezembro de 2022, medida indispensável no contexto de pandemia e retomada recente das aulas presenciais na rede estadual de ensino, cujo papel do educador ganha uma dimensão sem precedentes na luta contra a evasão escolar.

Doria também não poupou os servidores da saúde, que estão na linha de frente no combate à Covid-19, que se mostraram valorosos e imprescindíveis. Eles reclamam da retirada do adicional de insalubridade que tem como base a correção inflacionária. Este certamente não é o tipo de reconhecimento que os servidores estaduais esperavam receber como contrapartida a todo empenho dedicado no combate à pandemia.

A exemplo de outros pacotes apresentados pelo governador, o novo PLC 26/21 não foi discutido com o funcionalismo público. A palavra diálogo definitivamente não existe no dicionário de João Doria.



Caio França é deputado estadual.



PALAVRA DO LEITOR

Reencontros

Não é de hoje que acontecem os encontros e reencontros de ex-atletas em rachões, campeonatos e festivais (Esportes, dia 9). A vida fervilha entre veteranos do basquete, entre outras modalidades, reunindo avós, pais, filhos e até netos, neste mundo paralelo de alegria, amizade e rivalidade saudável, pois a experiência já provou que é melhor se divertir em grupo do que ficar lembrando sozinho.

Márcia Perecin

São Bernardo



Prestes Maia

Reclamei em agosto sobre a falta de manutenção na Avenida Prestes Maia, em Santo André, e a Prefeitura nada fez! Vergonha! Não adianta contar vantagem na hora de remodelar essa importante via se não conseguem fazer simples manutenção! Isso porque é um das avenidas de entrada em nossa cidade! Vergonha!

Ricardo Fernandes

Santo André



Nome ao STF

A comitiva pastoral que aconselha o presidente Bolsonaro insiste na indicação de nome para o STF (Supremo Tribunal Federal). O Centrão no Congresso, por sua vez, quer outro nome. A que ponto chegamos. Ocupar cargo no tribunal maior não pode servir de base para manipulação ou para atender interesses corporativos.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Democracia plena

Houve tempo em que, apesar dos políticos, o Brasil, essencialmente agrícola, ainda caminhava para frente. Isso acabou quando Juscelino Kubitschek (1902-1976), trazendo as multinacionais, decretou o fim das ferrovias, provocou o êxodo rural e mudou a capital para Brasília. O Brasil, que avançaria 50 anos em apenas cinco do seu governo, desde então só andou para trás. Já se foram 60 anos e, com os políticos que temos no Brasil, muitos mais irão, porque nossa democracia dá a eles, e a tantos outros sanguessugas, todos os direitos, restando para a população que trabalha, produz e paga impostos os deveres e a obrigação de pagar também essa conta. Duvido que a maioria de nossas ‘excelências’, sempre mencionando a Constituição Federal e o estado democrático de direito, saiba pelo menos cantar o Hino Nacional.

Nilson Martins Altran

São Caetano



Odeia humanidade

É impressionante como Jair Bolsonaro odeia a humanidade. Desde seu criminoso desprezo a esta pandemia – hoje com mais de 600 mil mortes no País –, agora, infelizmente, veta também item de lei aprovada no Congresso que obriga o governo a distribuir absorventes femininos para 5,6 milhões de mulheres de famílias de renda baixa (Política, dia 9). E, como se constata em pesquisa, alunas adolescentes dessas famílias chegam a perder até 40 dias de aulas por ano devido à falta de absorvente. O custo para essa importante ação de saúde pública seria em torno de R$ 84 milhões por ano. Mas o presidente Bolsonaro diz não ter. Mas, para fazer suas motociatas e sem máscara, e outras despesas improdutivas com recursos dos contribuintes, verba existe. Nem a primeira-dama Michelle Bolsonaro se dignou a defender as mulheres deste Brasil. Uma vergonha!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Nobel da Paz

Que os brasileiros abram os olhos e sejam sensatos. O Prêmio Nobel da Paz em 2021 foi dividido entre os jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitri Muratov, da Rússia (Política, dia 9). O foco de ambos foi salvaguardar a liberdade de imprensa e de expressão de seus conterrâneos – amplamente elogiados pela mídia brasileira. No Brasil, com eleições presidenciais em 2022, o principal candidato, líder disparado nas pesquisas eleitorais divulgadas e provável eleito no primeiro turno, tem como principal objetivo de governo amordaçar a imprensa e tolher a liberdade de expressão dos brasileiros. Temos muito a evoluir, inclusive saber votar, valorizar o País e a democracia. E, por oportuno esclarecer que, infelizmente, nosso Brasil continental, do futebol e da corrupção, jamais conquistou um Prêmio Nobel.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)