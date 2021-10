Megaoperação da PM prende 45 pessoas, entre elas 12 procuradas pela Justiça

Anderson Fattori



12/10/2021 | 05:41



A Polícia Militar realiza desde sexta-feira a Megaoperação Grande ABC Mais Seguro, que ocorre simultaneamente nos sete municípios da região em razão do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

O balanço parcial divulgado ontem pelo coronel Gilson Hélio dos Santos contabiliza 45 pessoas presas, sendo 33 em flagrante delito, ou seja, no momento em que estavam cometendo crimes graves, e ainda outros 12 criminosos que eram procurados pela Justiça. As operações também recuperaram 12 veículos que tinham sido roubados e foram devolvidos aos proprietários.

Ontem à tarde, boa parte dos policiais envolvidos nas operações se reuniu no Paço de Santo André antes de partir para mais uma noite de buscas. No foco da equipe estão quadrilhas especializadas em sequestros para roubar dinheiro por meio do PIX. “ A megaoperação visa essencialmente garantir a proteção das pessoas e combater a criminalidade, em especial a ação das chamadas quadrilhas do PIX, durante os deslocamentos e momentos de lazer de toda população, intensificando fiscalizações, incursões e as ações de presença policial, proporcionando prevenção criminal e repressão imediata de crimes nos sete municípios do Grande ABC”, comentou o coronel Helio, que se mostrou satisfeito. “As operações vêm proporcionando resultado muito satisfatório, tanto no campo da prevenção como na repressão imediata de crimes como roubos, furtos, tráfico de entorpecente, entre outros”, acrescentou.

De acordo com a Polícia Militar, nenhuma das pessoas presas até agora tem ligação com as quadrilhas do PIX. As atividades da megaoperação continuam pelo menos até quinta-feira, com ações espalhadas por todo o Grande ABC. “A Polícia Militar continuará empenhando todos os esforços neste período do feriado prolongado, no firme compromisso de defender a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana, na busca da paz e tranquilidade para toda sociedade”, finalizou o coronel Helio.