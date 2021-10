São Paulo empata o quinto jogo seguido e Tiago Volpi evita derrota para o Cuiabá

11/10/2021 | 22:05



O São Paulo chegou ao quinto empate seguido no Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 com o Cuiabá, nesta segunda-feira, no encerramento da 25.ª rodada, e não conseguiu subir muito na tabela de classificação. Esse jejum de vitórias deixa o ambiente mais pesado, principalmente para o técnico argentino Hernán Crespo. Não fosse o goleiro Tiago Volpi, o time teria sido derrotado na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com uma forte marcação na saída de bola, o Cuiabá acuou o São Paulo desde os primeiros minutos e não dava espaço para a criação de jogadas. E com isso foi tendo chances, a melhor delas quando Max recebeu livre e tentou tirar do alcance de Tiago Volpi, mas a bola acabou indo para fora com muito perigo.

O meio de campo tricolor não funcionava e Rigoni era o único que ainda tentava boas jogadas ofensivas. Só que o resto de seus companheiros pouco contribuíam. O atacante até teve uma cabeçada para fora, mas pouco depois sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído.

Apagado, Luciano não conseguia ajudar na criação das jogadas e Calleri estava muito isolado na frente. Até por isso a defesa ficava sobrecarregada e a todo momento Miranda e Tiago Volpi precisavam salvar o time e tentar passar tranquilidade para seus companheiros, a fim de tentar colocar as coisas no eixo.

A etapa final começou na mesma toada do primeiro tempo, com o Cuiabá pressionando. Logo aos 2 minutos, Felipe Marques chutou e obrigou Tiago Volpi a fazer ótima defesa. Logo depois foi a vez de Pepê arriscar e exigir novamente atenção do goleiro, que salvou novamente o São Paulo.

Percebendo que o time não encaixava, Hernán Crespo promoveu algumas mudanças na equipe e o São Paulo melhorou. Passou a jogar mais pelos lados do campo e quase abriu o marcador com Luciano, que mandou para o gol quase que de bicicleta e Walter pegou.

A partir daí o jogo ficou mais aberto, mas o time paulista também ficou mais exposto aos contra-ataques. Mas em noite inspirada, Tiago Volpi fez duas defesas aos 30 minutos que evitaram o gol da equipe da casa. A primeira quando defendeu o chute de Felipe Marques e depois ao espalmar uma cabeçada de Paulão.

Depois do susto, o São Paulo retomou as rédeas do confronto, principalmente após a entrada de Benítez. O meia argentino tentou armar as jogadas do time e a todo momento era parado com faltas. Nos acréscimos, a equipe paulista teve uma boa chance em cobrança de falta na entrada da área, mas Igor Gomes mandou por cima.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 x 0 SÃO PAULO

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê (Rafael Gava) e Camilo (Jonathan Cafu); Clayson (Felipe Marques), Jenison (Elton) e Max. Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan (Liziero), Rodrigo Nestor (Benítez) e Gabriel Sara (Rojas); Luciano, Calleri (Gabriel Neves) e Rigoni (Marquinhos). Técnico: Hernán Crespo.

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Cafu e Auremir (Cuiabá); Marquinhos e Igor Gomes (São Paulo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

RENDA - R$ 602.833,00.

PÚBLICO - 13.007 pagantes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).