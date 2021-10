As contas de Lauro respingam em Márcio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 00:48



Pouca gente notou, mas a rejeição das contas de 2018 da gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV) pela Câmara de Diadema trouxe tensão ao deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos). Em 2016, Lauro foi reeleito chefe do Executivo tendo Márcio como vice – ele optou por trocar o companheiro de chapa depois de anos de turbulenta relação com Silvana Guarnieri (então no PTB). Em 2018, Márcio ficou como prefeito entre 6 de fevereiro e 23 do mesmo mês, nas férias do verde. No mesmo ano, se elegeu deputado estadual. Na análise das contas de 2018, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora do processo, incluiu os nomes de Lauro e de Márcio. Lauro não demonstra pretensões eleitorais. Mas Márcio buscará a reeleição. Aliados do atual parlamentar estadual ligaram o sinal de alerta sobre possíveis dores de cabeça na Justiça Eleitoral a respeito do episódio.

Demora

Figuras de dentro da Câmara de Diadema e até mesmo na Prefeitura acharam estranho o fato de o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) pouco ter se movimentado para reverter o cenário no Legislativo. Lauro Michels (PV) deixou a articulação para a última hora e viu antigos aliados votarem para reprovação das contas. Mas há, dentro da casa, um sentimento de que se Márcio tivesse interferido, por possuir bom trâmite junto à classe política local, o resultado final poderia ter sido diferente.

Homenagem sancionada

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sancionou o projeto de lei, de autoria da vereadora Silvana Medeiros (PSD), que muda o nome da Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, no Parque Gerassi, para Praça Vereadora Marilda Brandão. A parlamentar morreu em março, vítima da Covid-19, depois de anos de luta pela regularização no Centreville.



Prazo dilatado

No domingo, este Diário mostrou que completaram-se dois meses que está na mesa do ministro Luis Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a decisão de pautar para o plenário da corte o recurso movido pela defesa do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, que teve os votos anulados por condenação por captação irregular de recursos na campanha de 2016. Além dessa data, o domingo resultou no oitavo mês de trâmite, só no TSE, da ação protocolada pelos advogados do tucano.



Postagem – 1

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, fez uma postagem em suas redes sociais com críticas às políticas de combate à fome – Alex tem se posicionado contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para ilustrar o comentário questionador, publicou foto de moradores de rua que têm dormindo abaixo da marquise da Igreja São João Batista, no Rudge Ramos. Misteriosamente, a postagem foi retirada de suas redes sociais.



Postagem – 2

O comentário na classe política foi o de que houve pedido do prefeito Orlando Morando (PSDB) para retirada da imagem nas redes sociais de Alex Manente. Não é raro ver o deputado federal, que por anos foi desafeto do tucano, elogiar a gestão de Morando. Outro assunto que rodeou os grupos de WhatsApp foi que a foto dos moradores de rua da igreja poderia ser interpretada como crítica à Secretaria de Assistência Social, comandado por André Sicco, aliado de Alex.



Aliado

Ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (Cidadania) segue na articulação da montagem de um grupo depois do rompimento formal com o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB). Uma das lideranças que aceitaram compor o novo bloco é o ex-vereador Eduardo Nogueira, que foi secretário de Planejamento na gestão tucana.