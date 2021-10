Compras de última hora para o Dia das Crianças surpreendem os lojistas

Nilton Valentim



11/10/2021 | 21:44



Os comerciantes da Oliveira Lima, em Santo André, uma das mais tradicionais ruas de comércio do Grande ABC, se surpreenderam com o movimento na véspera do Dia das Crianças. Mesmo com o tempo fechado, os consumidores saíram de casa e foram às compras de presentes para filhos, sobrinhos, irmãos ou netos.

Segundo o presidente da SOL (Sociedade Oliveira Lima e Região), Djalma Lima, o fluxo de pessoas no calçadão subiu de 10% a 15% em relação à mesma data do ano passado. “Apesar da chuva, as pessoas estão na rua. E estão comprando, mesmo que sejam lembrancinhas”, afirmou o comerciante. Ele destacou que em comércios de maior apelo, havia grandes filas para entrar. “Mesmo com a crise, está muito bom”, completou o dirigente.

A compra de lembrancinhas endossa o que apontou a PIC (Pesquisa de Intenção de Compra) do Observatório Econômico da Universidade Metodista. Segundo o levantamento, o valor gasto com o presente ficará na casa de R$ 109,60. Ano passado foi R$ 119,20, o que resulta em queda nominal de 8,5% e real de 16,5%, considerada a inflação acumulada de 9,67% nos últimos 12 meses (até agosto).

A retomada do comércio após o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução nas mortes causadas pela doença deram novo ânimo ao setor, que já fala em contratações e se planeja para duas datas importantes: a Black Friday, em 26 de novembro, e o Natal.

“Com relação à Black Friday, cada comerciante vai traçar a sua própria estratégia. Para o fim do ano, teremos nos próximos dias uma reunião com a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) para acertar os detalhes”, afirma Lima.