Jon Kent, novo Superman da DC, é bissexual

11/10/2021 | 17:10



Novidades no mundo dos quadrinhos! Segundo informações do site IGN, o atual Superman da DC vai se assumir como bissexual na revista Superman: Son of Kal-El #5.

Segundo o escritor Tom Taylor, ao longo de seus anos de trabalho ele já teve muitas histórias e personagens queer rejeitados, mas hoje em dia há uma receptividade maior para entrar neste assunto.

- Estamos em um lugar muito diferente e muito mais bem-vindo hoje do que era há dez, ou mesmo cinco anos atrás. Quando me perguntaram se eu queria escrever um novo Superman com um novo #1 para o Universo DC, eu sabia que substituir Clark com outro salvador puramente branco poderia ser uma oportunidade real perdida. Eu sempre disse que todo mundo precisa de heróis e todo mundo merece se ver em seus heróis. Hoje, Superman, o super-herói mais forte do planeta, está se assumindo como bissexual.

Jon Kent, o Superman, é filho de Clark Kent e Lois Lane.

Ainda segundo Taylor, será interessante ver o personagem se descobrindo ao longo da história, tentando se encontrar não só como pessoa, mas também como super-herói do mundo moderno.

- Por outro lado, espero que esse tipo de coisa não será visto como um grande negócio no futuro. Você pode prever como isso pode acontecer no futuro quando o homem mais poderoso do mundo fizer parte da comunidade LGBT. Muitas coisas estão no horizonte.

E aí, o que você achou desta notícia?