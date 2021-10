Cartaz e trailer oficiais do filme Turma da Mônica - Lições é divulgado!

11/10/2021 | 17:10



A Paris Filmes, distribuidora de Turma da Mônica - Lições, decidiu nesta segunda-feira, dia 11, dar um presente de Dia das Crianças adiantado para a criançada, e divulgou o cartaz e trailer oficiais do longa!

No cartaz, podemos ver Gabriel Moreira como Cascão, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Giulia Barreto como Mônica e Laura Rauseo como Magali, todos em uma sala de aula!

Já o trailer mostra tudo que podemos esperar da trama! Ele começa com a turminha se esquecendo de fazer a lição de casa e por isso, decidem fugir da escola! É aí que as coisas dão errado e os pais da Mônica decidem que o melhor é trocá-la de colégio. Nele, Mônica fará novos amigos, a Marina, Milena, Humberto e o Do Contra! Cebolinha então decide bolar mais um de seus planos infalíveis para trazer Mônica de volta, e com isso, podemos esperar muita diversão.

E aí, curtiu? O filme estreia nos cinemas no dia 30 de dezembro.