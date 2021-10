Kim Kardashian concordou em não falar de post polêmico de Kanye West para Kris Jenner em monólogo

11/10/2021 | 16:11



Kim Kardashian gerou repercussão na internet depois de ter apresentado o programa norte-americano Saturday Night Live, já que, no monólogo de abertura, a empresária falou sobre alguns assuntos polêmicos de sua vida, como o sex tape vazado e a relação com Kanye West.

Mas, de acordo com informações do The Sun, o rapper pediu para Kim não citar um post polêmico que ele fez no Twitter em julho de 2020, quando chamou Kris Jenner, mãe da socialite, de supremacista branca.

Segundo uma fonte, os redatores do programa gostariam de zombar do fato durante o vídeo People´s Kourt, que simulava um tribunal de integrantes da família da empresária.

Nele, Kim interpretou a irmã, Kourtney, e o comediante Chris Redd interpretou Kanye, que reclamava e insistia que não havia postado alguns de seus tweets. Porém, Kim não permitiu que a brincadeira acontecesse:

- Originalmente, o esboço do People?s Kourt tinha tweets mais agressivos que Kanye postou. Os escritores queriam incluir alguns do verão passado, como chamar Kim e Kris de supremacistas brancas, mas Kim descartou isso. Kris e Kanye concordaram.