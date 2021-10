Luciano Huck revela que pai de Angélica está com problema de saúde: - Estou aqui rezando muito pelo senhor

11/10/2021 | 15:10



Luciano Huck revelou que o pai de Angélica teve um problema de saúde e precisou ser hospitalizado. No programa Domingão com Huck do último domingo, dia 10, o apresentador comentou sobre o assunto:

- Eu queria mandar um beijo muito especial para o seu Chico, pai da Angélica, ele teve um problema sério de saúde ontem, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser!

Em seguida, Huck continua e agradece os profissionais de saúde:

- Seu Francisco, estou aqui rezando muito pelo senhor, estamos juntos. Agradecendo a todos os médicos, ao [hospital] Copa Star, a toda a equipe médica que nos ajudou muito nesses dias, muito, muito, muito obrigado!