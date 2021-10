Após perder peso, Simone revela que planeja cirurgia plástica para tirar flacidez: Vou ter que fazer

11/10/2021 | 15:10



Não é novidade que Simone Mendes, da dupla com Simaria, está passando por uma reeducação alimentar. A cantora está sempre compartilhando com os seguidores a evolução do corpo após ganhar 24 quilos durante a gravidez de Zaya, de sete meses de vida. Nesta segunda-feira, dia 11, logo depois de admitir que não gosta quando está acima do peso, Simone contou que planeja uma cirurgia plástica para retirar toda a flacidez acumulada - resultado dos exercícios físicos e da alimentação balanceada.

- Eu ainda tenho alguns quilos para perder, porém, essa lapada de quilos que eu eliminei me deixou com flacidez. Eu, que não queria fazer de novo cirurgia, vou ter que fazer. Mas não agora. Não sei data, não sei dia, não sei quando, esse ano não faço, estou fora. Vai ficar assim mesmo, disse nos Stories.

- É só pra deixar mais organizado, sabe como é? Mas não é nada que eu me olhe no espelho e fique: Meu Deus, que coisa terrível. Depois eu até vou bater uma foto para vocês verem que está de boa. Daria para ficar de boa, se eu não quisesse fazer também. Mas acho que quando perder o resto [de peso] que tem que perder, vai dar um pouquinho mais de moleza aqui na barriga, completou.