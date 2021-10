'Só os jogadores podem tirar o Palmeiras desta situação', diz Dudu

11/10/2021 | 14:25



Ainda digerindo a dura derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, o atacante Dudu isentou o técnico Abel Ferreira pela fase ruim do Palmeiras no Brasileirão e chamou a responsabilidade para os jogadores. O próximo adversário do time paulista será o Bahia, em Salvador, já nesta terça-feira.

"Fomos nós, jogadores, que chegamos a essa situação de não vencer no Brasileiro e só nós que vamos poder sair. Temos que trabalhar mais, treinar mais, entrar mais focado nos jogos para voltar a vencer", disse Dudu, referindo à série de quatro jogos sem vitória no campeonato.

A sequência ruim derrubou o Palmeiras do segundo para o terceiro lugar da tabela e fez a equipe aumentar a desvantagem para o líder Atlético-MG para 14 pontos. O tropeço contra o Bragantino, no sábado, praticamente tirou o Palmeiras da briga pelo título brasileiro.

A equipe vai tentar se recuperar fora de casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Será o segundo jogo do time com a presença do público em casa desde o início da pandemia. "Sabemos a força do Bahia em Salvador, esperamos um jogo difícil, mas esperamos estar bem focados para podermos vencer."

Dudu e seus companheiros treinaram na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática ao dividir o grupo em duas equipes, dando atenção a movimentações e opções de passe. Alguns jogadores treinaram também pênaltis e cobranças de falta.

Para o duelo desta terça, Abel terá os retornos de Gabriel Menino e Felipe Melo, que cumpriram suspensão no fim de semana, e Willian, que enfrentou problemas pessoais nos últimos dias. Por outro lado, Danilo, Marcos Rocha, Zé Rafael e Mayke seguem afastados por problemas físicos. E Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez continuam com suas seleções na rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo.