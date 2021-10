Em competição, João Figueiredo fala sobre Sasha Meneguel: -A gente se fortalece muito

11/10/2021 | 14:11



Sorte no amor e no jogo! Sasha Meneguel participou do programa Zig Zag Arena no último domingo, dia 10. A estilista levou em seu time amigos e familiares, e claro que seu marido, João Figueiredo, não poderia ficar de fora, né?

João contou como é a relação dos dois quando o assunto é competir.

- A gente tem uma regra lá em casa, a gente sempre tem que estar no mesmo time, se não gera treta. É melhor juntar o time, porque somos muito competitivos.

Ele também falou sobre como a parceria dos dois fortalece tanto no jogo, quanto na vida real.

- Jogar com a minha esposa é uma vantagem. A gente se fortalece muito, costumamos levar isso muito para o trabalho e aqui, na diversão, é a mesma coisa.

No fim, Sasha levou o prêmio de 30 mil reais e contou que se divertiu muito na competição!

- A gente já estava pensando em todas as estratégias possíveis de como montar o time. Foi muito bom porque eu consegui reunir gente que eu não via há muito tempo.