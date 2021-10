Acordo de custódia dos filhos de Britney Spears deve continuar mesmo após mudanças na tutela da cantora

11/10/2021 | 14:10



A tutela de Britney Spears está passando por mudanças! O pai da cantora, Jamie Spears, deixou de ser o tutor da filha após 13 anos.

No entanto, mesmo com alterações, o acordo de custódia para os filhos da artista, frutos da relação com Kevin Federline, deve continuar igual. Segundo informações do site TMZ, o advogado de Kevin, Mark Vincent Kaplan, revelou que o acordo provavelmente não vai sofrer mudanças, em partes por causa da idade dos adolescentes.

O advogado afirma que Sean Preston, de 16 anos de idade, e Jayden James, de 15 anos de idade, têm muito a dizer no tribunal sobre o que é melhor para eles. Como não há problemas com o acordo atual, que permite que Britney veja os filhos quando quiser, não existe necessidade de alterá-lo.

O site ainda afirma que a próxima audiência de tutela de Britney está marcada para o dia 12 de novembro, mas independente do resultado, a situação dela com os filhos não deve mudar.