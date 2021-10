Ponte Preta mantém valores pré-pandemia e inicia troca de ingressos

11/10/2021 | 14:02



A Ponte Preta deu início, nesta segunda-feira, à troca de ingressos para a volta da torcida no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O jogo que marcará o retorno dos torcedores nas arquibancadas será contra o Náutico no próximo sábado, às 16 horas, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Ponte manteve os mesmos valores cobrados pelas entradas antes da pandemia, que teve início em março de 2020. Sócios com mensalidade em dia não pagam ingresso. Eles só precisam retirar a entrada na sala do TC10+ até quinta-feira.

Os não-sócios poderão comprar os ingressos a partir de quarta-feira, a partir das 9 horas, exclusivamente pela internet. A arquibancada sairá por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e as cadeiras VIP e vitalícia custarão R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

A Ponte Preta vive a expectativa de poder contar com até 50% da capacidade do estádio, uma vez que sábado marca o aumento de 30% para 50% determinado pelo governo de São Paulo. Assim, o apoio seria de até 8,7 mil torcedores.

Para comparecer ao estádio, o torcedor precisará ter tomado ao menos as duas doses da vacina contra a covid-19 ou uma dose e comprovar que não está com a doença através do exame de PCR. Àquelas que optarem por não se vacinar, não poderão assistir ao duelo.

A Ponte Preta não faz um jogo com público desde o dia 12 de março de 2020, quando enfrentou o Afogados, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, venceu por 3 a 0.

A Ponte Preta ocupa a 15.ª posição com 34 pontos, a quatro da zona de rebaixamento. O goleiro Ivan, o lateral-direito Felipe Albuquerque, os zagueiros Cleylton e Thiago Lopes, o meia Fessin e o atacante Rodrigão devem ser liberados pelo departamento médico nesta semana. O zagueiro Rayan volta de suspensão.