Descubra quais são os artistas mais ouvidos por adolescentes

11/10/2021 | 13:48



A música costuma ser utilizada como meio de expressão e reflexo de uma geração. Os artistas mais ouvidos por adolescentes dos anos 1980, por exemplo, faziam parte do movimento punk, que apoiava a individualidade e a independência. Nos anos 2000, por sua vez, o pop tomou força com videoclipes, premiações, shows e coreografias de sucesso. Para descobrir o comportamento dos jovens de hoje, a Deezer ranqueou os cantores e as músicas mais populares dentro da plataforma. Confira!

10 artistas mais ouvidos por adolescentes

Olivia Rodrigo 7 Minutoz Ariana Grande Billie Eilish Mainstreet BTS Doja Cat Xamã L7NNON Matuê

10 músicas mais ouvidas por adolescentes

good 4 u – Olivia Rodrigo MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X traitor – Olivia Rodrigo deja vu – Olivia Rodrigo Bipolar – Mc Davi, Mc Pedrinho, Mc Don Juan favorite crime – Olivia Rodrigo drivers license – Olivia Rodrigo INDUSTRY BABY – Lil Nas X, Jack Harlow Vida Louca – Mc Poze do Rodo, Neo Beats, Mainstreet M4 – Teto, Matuê