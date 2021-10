Camila Queiroz posa de lingerie nos bastidores de Verdades Secretas 2 e Klebber Toledo dispara: Meu coração não aguenta

11/10/2021 | 13:10



Camila Queiroz posou de lingerie nos bastidores da novela Verdades Secretas 2, que estreia no dia 20 de outubro na Globoplay! Na noite do último domingo, dia 10, a atriz, que interpreta Angel na trama, registrou o momento no Instagram e escreveu:

Dez dias para Angel chegar. São seis anos aguardando por esse momento. Como segurar essa ansiedade? Vocês estão prontos??

A publicação da artista recebeu uma série de comentários, inclusive de Klebber Toledo, marido da atriz, que elogiou a amada:

Assim meu coração não aguenta. Cada dia mais f**a, mais gata, mais talentosa. Verdades Secretas 2 vai quebrar tudo.

Outros famosos também deixaram mensagens na foto de Camila:

Meu Deusssss, afirmou Giovanna Lancellotti.

Que magnífica, comentou Isabeli Fontana.

Que corpo é esse, gente?, escreveu Thales Bretas.