Aparência de Tom Cruise deixa fãs assustados: Eu quase não o reconheci

11/10/2021 | 13:10



Seja por conta do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 ou pelos hábitos discretos de certos famosos, algumas celebridades sempre acabam surpreendendo os fãs ao surgir bem diferente do que nos lembramos.. Esse foi o caso de Tom Cruise que, apesar de ser uma personalidade muito conhecida, fez poucas aparições públicas desde o início da pandemia e chocou os fãs ao ser visto assistindo um jogo de beisebol.

Apesar de discreto, o astro foi flagrado pelas câmeras do canal norte-americano ESPN, que transmitiam uma parte do público presente, e teve sua presença anunciada pelos narradores. O ator, que estava acompanhado do filho Connor Cruise, acabou sorrindo e acenando para a câmera e para alguns fãs - mas os internautas se mostraram assustados com o aspecto inchado do rosto do astro:

O que aconteceu com o Tom? Parece que ele envelheceu 20 anos em apenas dois, disparou um fã através do Twitter;

Só pode ser um sósia!, teorizou outro;

Eu quase não reconheci o Tom Cruise, admitiu um terceiro.

E aí, você reconheceu o ator?